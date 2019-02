Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Pflegeheim

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 07:15 Uhr, über das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Pflegeheim in der Julius-Specht-Straße in Pforzheim. Nach aktuellem Stand wurde Schmuck aus den Büroräumlichkeiten entwendet. Der Wert des Schmucks ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd gerne telefonisch, unter 07231/186 - 3311, entgegen.

