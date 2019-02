Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Sulzfeld - Handbremse vergessen - 6.000 Euro Schaden

Sulzfeld (ots)

In Sulzfeld vergaß am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin auf abschüssiger Straße nach dem Parken die Handbremse zu betätigen. Das Fahrzeug rollte gegen 9.45 Uhr die Gartenstraße hinunter und prallte gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Kleinwagens, der anschließend schräg stand. In der Folge fuhr erster Pkw weiter über eine bis zu 20 cm hohe Mauer und kam letztlich auf einem dortigen Anwesen zum Stillstand. Menschen waren glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen.

