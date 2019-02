Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Friolzheim - Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe (ots)

Zwischen Ladenschluss am Donnerstagabend um 19.00 Uhr und Öffnung am Freitagmorgen gelang es einem unbekannten Täter in die Bäckereifiliale eines Lebensmitteldiscounters in der Friolzheimer Leonberger Straße einzudringen. Hiernach machten sie sich an der Kasse zu schaffen. Dabei konnten die Tageseinnahmen in einem dreistelligen Bereich erbeutet werden.

Wenn Sie hierzu sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 96930.

