POL-KA: (KA) Dettenheim -Bedrohung mit Messer nach Streitigkeiten auf Feier

Dettenheim (ots) - Am späten Freitagabend, gegen 23:55 Uhr, kam es im Rahmen einer Party in der Wiesenstraße in Dettenheim zu einem Streit zwischen zwei Bekannten. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung dahingehend, dass ein 43-Jähriger ein Messer zückte und es seinem 28-jährigen Kontrahenten an den Hals hielt. Dieser griff daraufhin in die Klinge, um das Messer von seinem Hals zu entfernen. Hierbei zog er sich eine leichte Schnittverletzung zu. Als andere Partygäste versuchten die beiden Männer zu trennen, kam es zu einem Handgemenge. Hierbei stürzte die Mutter des 28-Jährigen zu Boden und verletzte sich leicht am Rücken. Sie wurde zur weiteren medizinischen Überprüfung nach Bruchsal in ein Krankenhaus verbracht. Der 43-Jährige wurde widerstandslos festgenommen. Ein bei ihm im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille.

