POL-KA: (Enzkreis) Keltern - Einbrecher steigen über Balkon ein

Keltern (ots) - Am Freitag, 07.12.2018, wurde im Krummheldenweg in Keltern eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 17:00 und 18:20 Uhr über den Balkon im ersten Obergeschoss Zutritt zu dem Anwesen. Hierbei wurde die Scheibe der Balkontür eingeschlagen. Angaben bezüglich Diebesgut und Sachschaden konnten bislang nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 entgegen.

