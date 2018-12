POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus in Waghäusel eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher zwischen Samstag und Mittwoch über einen Balkon Zutritt zu dem in der Wiesentaler Straße gelegenen Gebäude. Nachdem sie in das Haus gelangt waren, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und nahmen dabei eine Kaffeemaschine sowie Schmuckstücke mit sich. Anschließend gelang es den Dieben unerkannt zu flüchten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

