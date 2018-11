POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gleich vier kleine Brandherde in Tiefgarage des Hauptbahnhofs entdeckt

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben am Sonntagabend in der Tiefgarage im Parkdeck 2 am Hauptbahnhof Taschentücher und Servietten angezündet.

Durch einen aufmerksamen Passanten wurde kurz nach 18.00 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Tiefgarage festgestellt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe waren zwei der vier kleinen Feuerstellen bereits gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Bereich in der Tiefgarage belüftet werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe Südweststadt unter 0721/666-3411 entgegen.

