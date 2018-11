POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Bedrohung mit Messer in Gewahrsam genommen

Karlsruhe (ots) - Einen 18-jährigen Syrer musste die Polizei am frühen Samstagmorgen in Gewahrsam nehmen. Nach den bisherigen Feststellungen wollte der junge Mann gegen 01.15 Uhr, zusammen mit zwei Landsleuten, in eine Diskothek in der Waldstraße. Da ihm und seinen Begleitern der Zutritt verwehrt wurde, zog er ein Messer und bedrohte das Aufsichtspersonal. Als eine Streife hinzukam, flüchteten die drei. Der 18-Jährige konnte beim Zentralhof eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Das Taschenmesser hatte er kurz zuvor weggeworfen. Da sich der Beschuldigte äußerst aggressiv verhielt musste er in Gewahrsam genommen werden. Seine Begleiter konnten ihren Weg fortsetzen.

