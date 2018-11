POL-KA: (KA) Ettlingen - Drei Leichtverletzte nach Unfall bei Einsatzfahrt

Karlsruhe (ots) - Am Sonntagabend gegen 22:40 Uhr fuhr ein ziviler Streifenwagen der Ettlinger Polizei mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz. Durch den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der Seehofkreuzung wurden drei Personen leicht verletzt. Der Streifenwagen befuhr die Karlsruher Straße in Richtung Rüppurr und fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Die entgegenkommende 31-Jährige wollte während ihrer Grünphase von Rüppurr kommend nach links auf die Bundesstraße 3 Richtung Albtal abbiegen. Der 25-jährige Polizist befand sich mit dem zivilen C-Klasse Kombi, bereits auf der Kreuzung als er von der VW-Lupo-Fahrerin seitlich erfasst wurde. Beide Fahrzeuglenker sowie der 29-jährige Beifahrer im Polizeifahrzeug wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

