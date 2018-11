POL-KA: (Enzkreis)Maulbronn - 4 Verletzte nach Frontalkollision

Maulbronn (ots) - Vier leichter verletzte Fahrzeuginsassen forderte ein Verkehrsunfall auf der B 35 am heutigen Samstagabend. Gegen 17.25 Uhr war eine 58-jährige BMW-Fahrerin in Höhe des Sportzentrums Maulbronn aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Smart kollidiert, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde. Bei der Kollision wurden in dem Smart zwei weitere Mitfahrer ebenfalls verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B 35 war bis gegen 19.40 Uhr zwischen der K 4513 und der L 1131 voll gesperrt.

