POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Unter Drogeneinfluss gefahren Ein 17-Jähriger steht in dem Verdacht unter dem Einfluss von Drogen am Montagabend einen E-Scooter in Bretzfeld gefahren zu haben. Der Jugendliche war gegen 17 Uhr mit seinem Gefährt in der Humboldtstraße und Einsteinstraße unterwegs. Hierbei fiel er Polizeibeamten auf, da der E-Scooter kein Versicherungskennzeichen besaß und wurde kontrolliert. Während der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung. Anschließend ging es für den Jugendlichen in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Nun muss der 17-Jährige mit mehreren Anzeigen rechnen.

Künzelsau: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht Unbekannte beschädigten am Montag einen in Künzelsau auf einem Parkplatz geparkten Pkw. Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr stand der Seat einer Frau auf dem Kundenparkplatz an den Wertwiesen. Innerhalb dieses Zeitraums zerkratzten die Täter die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand auf einer Länge von zirka 80 Zentimetern. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Betrunken Auto gefahren Ein 32-Jähriger war am Montagabend mit seinem Auto in Öhringen unterwegs, obwohl er deutlich betrunken war. Der Mann befuhr mit seinem Lancia die Liebigstraße und wurde in diesem Bereich von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei rochen die Beamten Alkohol und führten einen Test durch. Dieser ergab mehr als 1,3 Promille. Daraufhin blieb das Auto an Ort und Stelle stehen und der Fahrer musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme. Nun muss der 32-Jährige mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

