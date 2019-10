Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: PKW-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Aus dem Wrack seines PKW musste am Donnerstagvormittag ein Autofahrer von der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Wie die Polizei bislang ermitteln konnte, fuhr der 53-Jährige mit seinem VW Amarok gegen 11 Uhr auf der A 6, zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Autobahnkreuz Weinsberg auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Mannheim. Offenbar übersah er ein Stauende, so dass sein PKW nahezu ungebremst unter das Heck eines Sattelzugs fuhr. Der Mann wurde eingeklemmt, weshalb die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 70.000 Euro. Die A 6 musste in Richtung Mannheim bis 15 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte ein Fahrstreifen frei gegeben werden. Es bildete sich ein Stau von über 15 Kilometer.

