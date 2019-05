Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.05.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Bagger in die Schefflenz gefallen

Bei Arbeiten im Bereich der Kläranlage Billigheim zwischen Billigheim und Neuendau kippte am Dienstagmittag, kurz vor 12 Uhr, ein Bagger um und fiel in das Bachbett der Schefflenz. Der Bagger war im Uferbereich als nach den bisherigen Ermittlungen der Boden nachgab und das große Arbeitsgerät in das Gewässer stürzte. Aus dem Tank des Baggers flossen nach den derzeitigen Erkenntnissen etwa 100 Liter Diesel in die Schefflenz. Ein Teil davon floss recht schnell weg, den Rest konnte die alarmierte Feuerwehr mittels Ölsperren aufhalten und aus dem Wasser entfernen. Die Bergung wird wohl mindestens den ganzen Dienstag dauern.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell