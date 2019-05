Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.05.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Andreaskreuz beschädigt - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist am Freitag, um circa 11.15 Uhr ein Unbekannter mit seinem Pkw, nachdem er vermutlich beim Rangieren gegen das Andreaskreuz in der Weinhalde in Bad Mergentheim gefahren war und dieses dadurch beschädigte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

