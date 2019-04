Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.04.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: 14-Jähriger wohlbehalten zu Hause

Der am Dienstag, 23. April 2019, als vermisst gemeldete 14-jährige Junge aus Unterbalbach kam noch am Abend wohlbehalten zu seinem Elternhaus zurück. Der am Asperger-Syndrom leidende Junge war eigenen Angaben zur Folge alleine in Würzburg unterwegs. Die Fahndung wurde noch am Abend zurückgenommen.

