Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 06.04.2019, Stand 10.30 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Eppingen: Einbruch in Getränkemarkt Unbekannte drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20.30 Uhr und 01.30 Uhr auf bislang nicht bekannte Weise in eine Getränkehandlung in der Frauenbrunner Straße ein. Die Büroräume im Unter- und Obergeschoss wurden offensichtlich nach Bargeld durch-sucht. Der/die Täter hatten damit jedoch keinen Erfolg. Ob Waren entwendet wurden ist derzeit nicht bekannt. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Eppingen unter Telefon 0726260950 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell