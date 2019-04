Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Autofahrerin schwer vereltzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst nach einem Unfall zwischen Scheppach und Eschenau am Mittwochvormittag eine Autofahrerin in eine Klinik bringen. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Eschenau, als der Wagen aus nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und mit so großer Wucht gegen eine Böschung prallte, dass er auf die Fahrbahn zurückgeworfen wurde. Am Auto entstand Totalschaden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die junge Frau allein an dem Unfall beteiligt war.

