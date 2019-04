POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Einbrecher im Bürgerhaus

Ein Fenster des Böckinger Bürgerhauses brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf. Durch dieses gelangten sie ins Innere, wo sie drei Türen aufwuchteten. In der Gaststätte fanden sie Trinkgeldkassetten, in denen sich noch ein wenig Geld befand, das sie mitgehen ließen. Aus dem Aufenthaltsraum stahlen sie außerdem einen Kaffeevollautomaten der Marke Krups Durst scheinen sie auch gehabt zu haben, denn aus dem Kühlraum kamen drei Flaschen Whisky weg. Hinweise auf die Täter hat die Polizei keine. Hinweise auf verdächtige Personen oder ein Fahrzeug in der tatrelevanten nacht rund um das Bürgerhaus möchten dem Polizeirevier heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 1204060, gemeldet werden.

Gemmingen: Drei Beteiligte, zwei Verletzte

Zwei Verletzte waren die Folge eines Unfalls am Mittwochmittag in Gemmingen. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Schwaigerner Straße und bemerkte offenbar zu spät, dass eine vor ihm fahrende 72-Jährige ihren VW Touran verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls des Golfss gegen das Heck des Tourans wurde dieser auf den davor befindlichen VW Polo einer 22-Jährigen geschoben. Die beiden Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Bad Rappenau: Frechheit siegt?

Richtig frech kann man das Verhalten eines Unbekannten nach einem Unfall am Donnerstagmorgen in Heilbronn bezeichnen. Der Mann fuhr mit seinem Auto gegen 7.30 Uhr in der Dammstraße rückwärts aus einer Hofeinfahrt und übersah dabei den Opel Corsa einer gerade vorbei fahrenden 48-Jährigen. Der Unfallverursacher erklärte, dass man keine Polizei brauche und übergab der Frau eine Versicherungsdoppelkarte. Es stellte sich heraus, dass der auf der Doppelkarte aufgeführte PKW nicht bei der Versicherung versichert ist und dass auch die darauf genannte Person kein Versicherungsnehmer dieses Unternehmens sei. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro. Die Ermittlungen gehen dauern an.

Heilbronn: Gaffer zu Fuß

Einen Gaffer zu Fuß musste die Polizei am Mittwochvormittag in seine Schranken weisen. Die Beamten waren im verkehrsberuhigten Bereich des Marrahauses mit der Aufnahme eines Unfalls mit einem verletzten Fußgänger beschäftigt, als der offensichtlich angetrunkene Mann an die Unfallstelle kam und mit seinem Handy filmte. Er wurde darauf hingewiesen, dass er damit aufhören müsse. Er ging zunächst weg, drehte sich allerdings nach ein paar Metern wieder um und filmte weiter. Daraufhin wurden die Polizisten tätig. Der 34-Jährige erhielt einen Platzverweis. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen bei einem Zusammenprall mit einem in Schrittgeschwindigkeit fahrenden PKW und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden.

Bad Friedrichshall-jagstfeld: Hoher Schaden durch Einbrecher

Sachschaden von fast 3.000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bad Friedrichshall-Jagstfeld an. Die Täter versuchten zunächst die Seitentüre einer Gastätte in der Offenauer Straße aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelang. Danach wuchteten sie die Haupteingangstür auf und gelangten durch diese ins Lokal. Dort öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Spielautomaten auf und leerten diesen. Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in ein Kebaphaus in der Hauptstraße ein. Dort stahlen sie etwas Wechselgeld. Außerdem versuchten sie, zwei Geldspielautomaten aufzubrechen. Aufgrund der Vorgehensweise schließt die Polizei nicht aus, dass der Einbruch im Zusammenhang mit gleichliegenden Taten in Bad Wimpfen und Gundelsheim stehen. Da die Polizei davon ausgeht, dass die Täter noch andere Gaststätten "besuchen" werden, wird gebeten, auf verdächtige Personen, die eventuell Lokale mit Spielautomaten ausspähen, zu achten. Von verdächtigen Fahrzeugen sollte das Kennzeichen der Polizei gemeldet werden. Verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Offenauer Straße in Jagstfeld sollten unter der Telefonnummer 07136 98030 dem örtlichen Polizeiposten mitgeteilt werden.

Neckarsulm: Mann belästigt Jugendlichen

Zu Fuß war ein 17-Jähriger am Mittwochmorgen, kurz vor 7.30 Uhr in der Neckarsulmer Wilhelmstraße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Heilbronner Straße kam plötzlich aus einer Grundstücksausfahrt ein Mann zu Fuß heraus und packte den Jugendlichen an der Jacke. Dann sagte er zu ihm: "Bleib hier, du Süßer." Der 17-Jährige konnte sich jedoch losreißen und in Richtung Bahnhof wegrennen. Der Unbekannte verfolgte ihn nur kurz und verschwand dann. Er wurde beschrieben als etwa 30 bis 40 Jahre alter, 1,70 bis 1,80 Meter großer Mann mit einer normalen Statur. Er hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen Vollbart. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

Talheim: Schon wieder ungebetener Besuch

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Lauffener Straße in Talheim an. Die Täter brachen eine Haustür und danach die Gaststättentür auf. Im Lokal wuchteten sie beide Geldspielautomaten auf und steckten das darin befindliche Geld ein. Erst im Herbst waren Einbrecher in der Gaststätte. Verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Montag, in der Zeit zwischen Mitternacht und 6.30 Uhr, möchten unter der Telefonnummer 07131 644630 dem Polizeiposten Untergruppenbach mitgeteilt werden.

