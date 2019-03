POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2018

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: 1.000 Euro Belohnung für Hinweise zum Raubüberfall auf das Spielcasino Tauberbischofsheim vom 27. Januar

Nach wie vor ermitteln die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim auf Hochtouren am Fall des Raubüberfalls auf das Spielcasino in der Alten Wertheimer Straße am 27. Januar. Nun hat die Staatsanwaltschaft Mosbach 1.000 Euro für Hinweise die zur Aufklärung des Überfalls und zur Ermittlung des Tatverdächtigen führen ausgelobt. Ein Unbekannter betrat damals maskiert und mit einer Pistole bewaffnet das Spielcasino und bedrohte einen Angestellten mit der Waffe. Nachdem dieser Geld in eine weiß-orangefarbene Plastiktüte gesteckt und dem Täter ausgehändigt hatte, flüchtete er. Vor dem Verlassen des Raums gab er einen Schuss ab und traf einen Geldspielautomaten. Verletzt wurde niemand. Der Mann ist 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er sprach deutsch, möglicherweise mit einem leichten ostdeutschen Dialekt. Die von ihm getragene Kapuzenjacke ist grau-beige und hat auf der Brust den Schriftzug "Urban # Vibes". Auffallend an der Jacke sind ein langer, weißer Reißverschluss an der Vorderseite und schräg verlaufende Reißverschlüsse an den Seitentaschen. Er war außerdem mit einer hellblauen Jeanshose bekleidet. Seine grauen Sneakers hatten auffallende weiße Sohlen. Sein Gesicht hatte er mit einem Schal maskiert. Die Kapuze der Jacke war über den Kopf bis ins Gesicht gezogen. Im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg ist ein Lichtbild des Tatverdächtigen abgebildet. Die Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-heilbronn-tauberbischofsheim-raub-auf-spielcasino/ Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben folgende Fragen:

- Wer kennt die Person auf dem Lichtbild? - Wer kennt eine Person, die im Besitz einer solchen Jacke ist oder war? - Wer hat eine Person mit dieser Bekleidung am Tattag oder an den Tagen davor und danach gesehen? - Wer kann Hinweise geben, wo solche Jacken zum Verkauf angeboten werden? - Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Aufklärung dienen könnten?

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810.

