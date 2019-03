Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Limbach-Krumbach: 34-Jähriger bei eigenem Überholmanöver schwer verletzt

Bei einem Autounfall am Dienstagnachmittag in Limbach-Krumbach ist ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 14.15 Uhr mit seinem Ford und einem 26-jährigen Beifahrer zwischen Limbach und Krumbach in Richtung Krumbach unterwegs. Bei einem Überholmanöver des 34-Jährigen kurz vor dem Ortseingang Krumbach schleuderte das Fahrzeug alleinbeteiligt in eine Sandsteinmauer und drehte sich um die eigene Achse. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Ein vorläufiger Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von circa 1,3 Promille. Er muss nun seinen Führerschein abgeben und mit einer Anzeige rechnen. An dem Pkw entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Insgesamt beträgt der Sachschaden circa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell