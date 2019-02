POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Einbruch in Kleingartenanlage

Einbrecher waren in einer Kleingartenanlage in der Tauberstraße in Lauda-Königshofen unterwegs. Am Mittwoch stellte der Mieter eines umzäunten Grundstücks fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu seinem Gartenhaus verschafft hatten. Daraus entwendeten sie kleinere elektronische Geräte, Schlüssel und Küchenmesser. Der Gesamtwert des Diebesguts und der Schaden an der Tür beträgt zusammen wenige hundert Euro. Damit der Besitzer nicht auf dem Schaden sitzen bleibt, bittet der Polizeiposten Lauda-Königshofen um Hinweise. Zeugen, die im Zeitraum vom 26. Januar bis 20. Februar verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343/6213-0 zu melden.

Lauda-Königshofen: Schwarzen Skoda Superb zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat eine unbekannte Person einen schwarzen Skoda Superb in Lauda-Königshofen zerkratzt. Der Vorfall ereignete sich bereits im Zeitraum von Freitag- bis Samstagmorgen. In dieser Zeit stand das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen der Bergstraße. Anhand der Höhe der Kratzspuren geht die Polizei derzeit von einer Person mit geringer Körpergröße aus. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343/6213-0 entgegen.

Ahorn: "Jesus"-Figur beschädigt

An einem steinernen Wegkreuz in Ahorn haben Unbekannte eine "Jesus"-Figur beschädigt. Das Kreuz steht an einem Feldweg im Gewann "Blasenberg" unmittelbar nach der Autobahnunterführung aus Richtung Uiffingen kommend auf der rechten Seite. Die Randalierer schlugen im Zeitraum von Donnerstag, 31. Januar, bis Montag, 18. Februar, die Beine der Figur ab und entwendeten diese. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09343/6213-0 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

