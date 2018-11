POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.11.2018

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Tatverdächtiger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Aufgrund eines Einbruchsalarms am Sonntag, um circa 23.30 Uhr in einem Supermarkt in der Pestaloziallee in Tauberbischofsheim, fuhr eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim an die Örtlichkeit. Die Beamten nahmen zu Fuß das Gebäude äußerlich in Augenschein. Im Bereich des Personaleinganges hörten die Polizisten plötzlich Stimmen und fanden kurz darauf einen am Boden liegenden Mann. Es wird vermutet, dass dieser zuvor mit weiteren Personen in das Gebäude eingebrochen war und sich bei seinem Fluchtversuch verletzt hatte. Weil er offenbar schwere Verletzungen erlitten hatte, wurde er von einem zuvor verständigten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Unterdessen wurde eine sofortige Fahndung nach weiteren Tatverdächtigen eingeleitet bei der mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Im Inneren des Gebäudes stellten die Beamten eine Öffnung in der Decke fest. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Vermutlich wurden die Einbrecher durch den ausgelösten Alarm gestört und flüchteten daraufhin über das Dach. Es werden Zeugen gesucht, die eventuell Beobachtungen bereits schon am Samstag machen konnten, die sie aber womöglich nicht mit einer Straftat in Verbindung brachten. Auch bittet das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim darum, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, die eventuell in dem Bereich aufgefallen waren, unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

