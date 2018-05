POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Mosbach: Einbrecher verursachen hohen Schaden

Hohen Sachschaden verursachten zwei junge Männer in der Nacht auf Montag beim Versuch in den gerade kürzlich eröffneten Lebensmittelmarkt in der Solbergallee in der Waldstadt einzubrechen. Ein Zeuge meldete der Polizei kurz vor vier Uhr verdächtige Wahrnehmungen an dem Gebäudekomplex. Als die Polizei kurze Zeit später mit mehreren Streifen dort eintraf, stellte sie fest, dass versucht worden war die Türe zu dem Geschäft aufzuhebeln und dass ein Kellerfenster offen stand. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnte dann nicht nur Aufbruchswerkzeug aufgefunden werden, sondern gleich auch dessen Besitzer, die sich im Innern versteckt hatten. Die 17 und 18 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen und musste mit zum Polizeirevier kommen. Auf beide kommt nun eine Strafanzeige zu. Außerdem müssen sie sich für den verursachten Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verantworten.

Buchen: Blumenkübel beschädigt

Zwei Tage nacheinander, in der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch und am Mittwochabend, wurden in der Buchener Innenstadt Blumenkübel und sonstige Gegenstände beschädigt. Am Mittwochabend konnte die Polizei dann nach einem Zeugenhinweis einen Mann festnehmen, der bei Beschädigungen beobachtet worden war und durch den Zeugen festgehalten wurde. Es handelt sich dabei um einen 36-Jährigen, der möglicherwiese auch für die Taten am Vortag verantwortlich ist. Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen, die insbesondere in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Buchener Innenstadt, im Bereich der Wimpinastraße und des Marktplatzes, Beobachtungen gemacht haben und möglicherweise die Person beschreiben können, die für die sinnlosen Zerstörungen verantwortlich ist. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040.

