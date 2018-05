POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2018 Motorrad-Sicherheitsaktion "Platte VIII" am Sonntag, 13.05.2018

Heilbronn (ots) - Am Sonntag, den 13. Mai 2018, von 10:00 bis 18:00 Uhr wird die nunmehr achte Auflage der alle zwei Jahre durchgeführten präventiven Motorradsicherheitsaktion "Platte" auf dem Parkplatz Aussichtsplatte an der Bundesstraße 39 bei Löwenstein durchgeführt. Für die Veranstaltung werden wieder mehrere tausend Motorradfahrer erwartet. Veranstalter sind wie immer das Polizeipräsidium Heilbronn, die Kreisverkehrswacht Heilbronn und "Sicher im Heilbronner Land" mit Unterstützung der Stadt Löwenstein und dem THW Weinsberg und Heilbronn. Neben den polizeilichen Infoständen und der Vorstellung der aktuellen Mess- und Verkehrsüberwachungstechnik werden auch DEKRA, TÜV und das DRK vor Ort sein um Interessierte umfassend zu informieren. Daneben werden Motorradausstatter die aktuelle Sicherheitstechnik und verschiedene regionale Motorradhändler die aktuellen Maschinen ausstellen. Am Aktionstag, der mit einem Bikergottesdienst um 10.30 Uhr beginnt, werden verschiedene Vorführungen dargeboten. Highlight werden die drei Motorrad-Trial-Vorführungen vom Stuntman Kevin Funk (www.stuntfunk.de) auf der gesperrten B 39 sein, die das Augenmerk der Biker auf die richtige Motorradbeherrschung, die richtige technische Ausstattung wie z.B. ABS und die lebensrettende Bekleidung legen sollen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell