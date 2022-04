Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pedelec entwendet - Verglasung an Bushaltestelle beschädigt - Parkender PKW beschädigt

Aalen (ots)

Aalen: Pedelec entwendet

Ein schwarz-weißes Pedelec der Marke Fischer wurde in der vergangenen Nacht zwischen 0 Uhr und 0:30 Uhr vor einem Gebäude in der Straße Im Sonnenwinkel entwendet, obwohl das Rad mit einem Bügelschloss gesichert war. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Verglasung an Bushaltestelle beschädigt

Am Donnerstag gegen 09:45 Uhr wurde festgestellt, dass die Verglasung an der Bushaltestelle bei Hammerstadt, direkt an der K3326, durch Unbekannte eingeschlagen wurde. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Parkender PKW beschädigt

Ein Fiat Doblo, der am Mittwoch gegen 16.30 Uhr am Stefansplatz, auf Höhe der Stadtbücherei, abgestellt wurde, konnte am Donnerstag um 5 Uhr festgestellt werden, dass dieser in der Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Vermutlich parkte dieser von einem danebenliegenden Parkplatz aus und prallte hierbei gegen die Fahrertür des Fiat. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell