Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Firmenfahrzeug aufgebrochen - Unfall beim Einfahren auf die Haller Straße

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf die Haller Straße

Am Freitag um kurz nach 9 Uhr wollte ein 45-jähriger BMW-Fahrer von einem Firmengelände auf die Haller Straße in Richtung Stadtmitte einfahren. Hierbei übersah er wegen einem dort geparkten LKW einen von rechts heranfahrenden PKW VW und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Verletztv wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Firmenfahrzeug aufgebrochen

Vermutlich mit einem Schraubendreher wurde zwischen Donenrstagabend und Freitagmorgen die Hecktüre eines Firmenfahrzeuges auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Straße Zeilwiesen in Veinau aufgebrochen. Anschließend wurde aus dem Laderaum mehrere Werkzeugboxen mit diversen Maschinen entwendet. Diese konnten in unmittelbarer Nähe in einer Wiese wieder aufgefunden werden. Hinweise auf den Aufbruch des PKW nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

