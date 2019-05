Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nach Bedrohung Wertgegenstände erbeutet - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: 26-jähriger ausgeraubt

Ein 26-jähriger Mann wurde bereits am 2. Mai 2019, gegen 23:30 Uhr, auf dem P&R Parkplatz beim Bahnhof überfallen. Die Tat wurde nachträglich polizeilich gemeldet. Das Opfer wollte damals in sein Auto einsteigen, als er von einem Fremden angesprochen wurde und zur Herausgabe von Bargeld gebeten wurde. Der 26-Jährige war nicht bereit etwas zu geben, woraufhin er mit einem Messer bedroht wurde. Das Opfer hatte dann seine Geldbörse übergeben, woraus der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag entnahm. Der Täter verlangte zudem noch die Herausgabe des Eherings. Mit der Beute flüchtete der Täter zu Fuß stadteinwärts in Richtung Fronackerstraße.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Zwischen 20 bis 30 Jahre, ca. 160 bis 165cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Teint. Bekleidet mit dunkler Jacke, Bluejeans, die im Kniebereich zerrissen waren, weiße, stark verschmutzte Turnschuhe. Hinweise zu dem Vorfall und dem unbekannten Mann nimmt die Kripo in Waiblingen unter Tel. 07151/9500 entgegen.

Schwaikheim: Gartenhaus aufgebrochen

Mit Hebelwerkzeug wurde auf einem Gartengrundstück im Bühlholz ein Fenster einer dortigen Gartenhütte aufgebrochen. Augenscheinlich hat der Täter nichts entwendet, jedoch ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro hinterlassen. Hinweise zum Einbruch, der zwischen Freitag- und Sonntagabend verübt wurden, nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Aspach: Unfallflucht

In der Hermann-Schmid-Straße im Sonnenhof wurde am Wochenende ein Gartenzaun beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug, bei dem es sich der Spurenlage nach möglicherweise um ein landwirtschaftliches Gefährt handelte, stieß beim Rangieren gegen den Gartenzaun und verursachte dabei mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, der sich am Wochenende zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ereignete, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag gegen 9.10 Uhr die Salierstraße. An der Einmündung zur Welfenstraße übersah er einen einbiegenden Pkw Ford Fiesta und prallte mit diesem zusammen. Die vorfahrtsberechtigte 66-jährige Autofahrerin konnte den Unfall nicht mehr vermeiden, bei dem niemand verletzt wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

