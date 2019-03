Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Nach Raub in Crailsheim - Kriminalpolizei bittet um Hilfe, BUGA-Karl möchte an der Bushaltestelle abgeholt werden, Aufbruch eines Zigarettenautomaten, Unfälle

Bild-Infos

Download

Aalen (ots)

Crailsheim: Kriminalpolizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Nach dem versuchten Raubüberfall auf einen Discounter-Markt in der Dr.-Bareilles-Straße am Samstag, den 09. März 2019, kurz vor 22:00 Uhr kann das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall erste Ermittlungsergebnisse aufweisen.

Um Spuren zu vernichten hatte der bislang unbekannte Täter nach dem Überfall Gegenstände und Kleidung verbrannt, die er im Discounter-Markt mitgeführt hatte bzw. getragen hatte. Die Kriminalpolizei konnte nun den Hersteller der Jacke ermitteln. Demnach wird davon ausgegangen, dass der Täter bei dem Überfall eine Damenjacke mit Pelzkragen des Herstellers Authentic Style trug.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt eine Person mit einer solchen Jacke oder hat eine solche Person im Vorfeld der Tat gesehen.

Wem ist eventuell eine solche Jacke abhandengekommen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein Vergleichsbild einer solchen Jacke ist der Pressemitteilung beigefügt.

Hier unsere ursprüngliche Pressemeldung vom 11.03.2019, 14:51 Uhr:

Crailsheim: Raub auf Discounter-Markt Am Samstagabend betrat kurz vor 22:00 Uhr ein unbekannter Täter den Discounter-Markt in der Dr.-Bareilles-Straße und versuchte eine Geldschublade aus einer Kasse zu entwenden. Nachdem er von einer Angestellten angesprochen wurde, holte der Täter eine mitgeführte Axt hervor und schlug auf die Kassenschublade ein. Erst als eine weitere Angestellte den Alarm auslöste, flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Kreuzberg. Einige hundert Meter weiter versuchte der Täter seine Maskierung, Teile seiner Kleidung und die mitgeführte Axt zu verbrennen. Der Täter war etwa 170cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug eine graue oder blaue Jeans, eine dunkle Kapuzenjacke und hatte eine grüne Gesichtsmaskierung getragen. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall sucht nun unter Telefon 0791 400-0 Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 56 Jahre alte Opel-Lenkerin befuhr am Freitag gegen 7:30 Uhr die Stuttgarter Straße von Michelfeld kommend in Richtung Schwäbisch Hall. An der Einmündung Dr.-Max-Bühler-Straße wollte sie nach rechts in diese einbiegen. Sie musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 49-Jöhriger Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Opel auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Blumentrog durch Auto beschädigt

Ein 63-Jähriger Ford-Lenker beschädigte am Freitag gegen 10:00 Uhr in der Marktstraße einen großen Blumentrog, indem er auf diesen auffuhr. Der Sachschaden beträgt insgesamt 3.500 Euro.

Kreßberg: Zusammenstoß im Gegenverkehr

Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Seat Ibiza war am Freitag gegen 7:30 Uhr auf der L2218 von Bergbronn in Richtung Neustädtlein unterwegs. Dabei verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf einer 34-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf nach links abgewiesen und prallte gegen einen Leitpfosten. Der Seat blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Beide Fahrerinnen wurden nach dem Unfall von Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Ihre Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 7.000 Euro.

Satteldorf: Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Freitag, 5:00 Uhr, in der Straße Am Bahnhof einen Zigarettenautomaten auf. Dabei gingen die Täter mit roher Gewalt vor. Sie erbeteten das im Automaten befindliche Geld. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht nach Zeugen unter Telefon 07951 480-0

Schwäbisch Hall: Der kleine BUGA-Karl möchte an der Bushaltestelle abgeholt werden

Sachen gibt's, die können wir uns bei der Polizei auch nicht auf Anhieb erklären. Am Freitagmorgen haben Mitarbeiter der Stadt Schwäbisch Hall unsere Kollegen verständigt, dass in einer alten Bushaltestelle außerhalb des Solparks der pinke BUGA-Gartenzwerg darauf warte abgeholt zu werden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich auch nicht um den Karl, der uns letzte Woche in Mainhardt abhandengekommen ist. Die Ermittlungen zum verschwundenen, wie zum Fall das nun aufgetauchten Karl dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell