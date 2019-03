Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Westhausen: Vier Fahrzeuge beim Auffahrunfall beschädigt

Als am Freitagvormittag ein 53-jähriger Lkw-Lenker gegen 8.55 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Aalen befuhr, bemerkte er zu spät, dass vorausfahrende Autos an der Einmündung zur B 290 verkehrsbedingt an der dortigen Ampel angehalten hatten. Beim Auffahren schob er drei Autos ineinander. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Essingen: Auffahrunfall

Ein 32-jähriger Mercedes-Lenker, der am Freitagmorgen gegen 8.10 Uhr die L 1165 zwischen Essingen und Lauterburg befuhr, musste verkehrsbedingt im Kurvenbereich in Fahrtrichtung Lauterburg im dortigen Baustellenbereich abbremsen. Der ihm nachfolgende 35-jährige Daimler-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. 3300 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 52-jähriger VW-Lenker befuhr am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr die Paradiesstraße von der Königsturmstraße kommend und wollte die vorfahrtsberechtigte Sebaldstraße geradeaus überqueren. Dabei kollidierte er mit einer von rechts heranfahrenden 39-jährigen Toyota-Lenkerin. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Mutlangen: Parkrempler

Auf einem Parkplatz in der Forststraße fuhr eine rückwärts ausparkende 36-jährige Fahrzeuglenkerin am Freitagmorgen gegen 7.35 Uhr gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Lorch: Unfall beim Ausparken

Eine 40-jährige Renault-Lenkerin war am Freitag gegen 9.40 Uhr in der Gmünder Straße beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen einen gegenüber geparkten Pkw Skoda gefahren, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro entstanden ist.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell