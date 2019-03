Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verschiedene Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Mittwoch, 15:11 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, im Mühlweg einen dort am Straßenrand auf einem Stellplatz abgestellten PKW der Marke Citroen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden an dem Citroen beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Braunsbach: Auffahrunfall Nr. 1

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag gegen 16:15 Uhr auf der L2218 in Fahrtrichtung Vainau. Ein 40 Jahre alter Peugeot-Fahrer musste hier sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 24-jährige Mercedes-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Kurz vor 16:00 Uhr am Donnerstag kam es an der Einmündung vom Sudetenweg zur Gaildorfer Straße zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem POKW. Der 67 Jahre alte Fahrer des VW-Kleintransporters übersah beim Einfahren auf die Gaildorfer Straße offenbar einen hier fahrenden Mercedes einer 32-Jährigen.Obwohl die Frau noch versuchte, dem VW auszuweichen,, konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall Nr. 2

In der Steinbacher Straße kam es am Kreisverkehr Limburgbrücke kurz nach 16:00 Uhr am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Eine 34jährige Mini-Lenkerin war in Richtung Steinbach unterwegs und fuhr hier auf einen am Kreisverkehr wartenden Suzuki einer 49-Jährigen auf Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Bühlertann: Auto rollt los

Ein 60 Jahre alter Mann parkte am Donnerstag gegen 126:15 Uhr einen Mietwagend er Marke Ford in der Hauptstraße am Straßenrand. Dabei vergaß der Mann offenbar den mit Automatikgetriebe versehen Wagen in den Parkmodus zu stellen. Infolge dessen rollte der Wagen in den fließenden Verkehr und kollidierte zunächst mit dem Audi eines 57-Jährigen, dann mit dem BMW eines 61-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall Nr. 3

Am Bypass des Kreisverkehrs Goethestraße zur Ellwanger Straße ist am Donnerstag kurz nach 16:00 Uhr der 32-jährige Lenker eines Opel-Kleintransporters auf einen vorausfahrenden Audi eines 46-Jährigen aufgefahren. Der Audi-Lenker hatte sein Fahrzeug an der Einmündung zur Ellwanger Straße verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

Crailsheim: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Auf der Autobahn A6 zwischen Crailsheim und Kirchberg kam es auf Höhe Satteldorf am Donnerstag kurz nach 15:00 Uhr zu einem Unfall auf regennasser Fahrbahn. Ein 31 Jahre alter BMW-Lenker wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei kam sein Auto - vermutlich in Folge von Aquaplaning- ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Danach drehte sich das Auto entgegen der Fahrtrichtung, prallte erneut gegen die Leitplanke und kam dann zum Stehen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt Am Auto entstand Totalschaden. Dieser beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

