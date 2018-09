POL-AA: Verkehrsunfallflucht

Schwäbisch Hall (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen in der Beilsteinstraße in Gailenkirchen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Kombi. Die Besitzerin stellte mehrere Beschädigungen an der Stoßstange hinten links ihres VW Golf fest und verständigte die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell