Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugenaufruf nach Einbruch in Apotheke in Greifswald

Greifswald (ots)

Am Montag, den 02.05.2022, wurde der Polizei in Greifswald der Einbruch in eine Apotheke im Einkaufszentrum Elisen Park gemeldet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Apotheke, indem sie eine Scheibe zerstörten. In der Apotheke durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten zahlreiche Tabletten. Allein der Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf knapp 6000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat nun erste Ermittlungsansätze und sucht Zeugen. So konnten unter anderem Videoaufnahmen gesichert werden, auf denen zwei männliche jugendliche Täter zu sehen sind, die gegen 03:15 Uhr in die Apotheke einbrachen. Das Video hat auch aufgezeichnet, wie einer der Jugendlichen einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe warf und beide Personen im Anschluss durch die zerstörte Scheibe eingestiegen sind.

Zudem wurden am Tatort Spuren gesichert, darunter auch Blutspuren. Die Auswertung dieser und weiterer gesicherter Spuren vom Tatort werden eine eindeutige Täterschaft nachweisen können. Es ist anzunehmen, dass sich zumindest einer der jugendlichen Täter eine Schnittwunde zugezogen hat.

Wer kennt einen Jugendlichen der aktuell Schnittverletzungen aufweist? Wer kennt Jugendliche die aktuell zahlreiche Tabletten in ihrem Besitz haben?

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die jugendlichen Täter haben, sich bei der Polizei in Greifswald unter 03834 540-224, bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mv.net oder aber bei jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.

Die lokalen Medien werden gebeten, diese Meldung auf ihren Plattformen abzubilden.

