Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Transporteraufbrüche in Torgelow - mehrere tausend Euro Schaden

Torgelow (ots)

Am Freitag, den 18.02.2022, wurden der Polizei gleich zwei Transporteraufbrüche in Torgelow gemeldet. Unbekannte Täter hatten es im Tatzeitraum von Donnerstag, den 17.02.2022, 17 Uhr, bis Freitag, den 18.02.2022, 07 Uhr, auf zwei Transporter der Marke Ford abgesehen.

In der Ferdinandstraße wurde durch unbekannte Täter bei einem Ford Transit zunächst die Schiebetür gewaltsam geöffnet und anschließend diverses Werkzeug aus dem Innenraum entwendet. Der entstandene Schaden am Transporter selbst beträgt ca. 1000 Euro. Der Stehlschaden für das entwendete Werkzeug wird derzeit auf ca. 5500 Euro geschätzt, sodass der Gesamtschaden auf etwa 6500 Euro beziffert werden kann.

In der Otto-Bruchwitz-Str. in Torgelow wurde ebenfalls ein Firmentransporter aufgebrochen und auch in diesem Fall handelt es sich um einen Ford Transit. Entwendet wurde ebenfalls Werkzeug, diesmal im Wert von ca. 3200 Euro.

In beiden Fällen hat der Kriminaldauerdienst die Tatortarbeit vor Ort übernommen und die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ueckermünde unter 039771-820 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell