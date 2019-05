Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Greifswald (ots)

Am 27.05.2019 um 09:35 Uhr kam es in der Gützkower Landstraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 56 Jährige PKW Fahrer kam mit seinem Nissan aus Richtung Toom-Baumarkt und wollte in die Siemensallee einbiegen. Dabei übersah er den 64 Jährigen Fußgänger, der die Siemensallee überqueren wollte und stieß mit diesem zusammen. Der Fußgänger stürzte daraufhin und verletzte sich an den Beinen, jedoch nicht lebensbedrohlich. Der Fußgänger wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum Greifswald gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

