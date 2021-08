Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Vitt auf Rügen

Sassnitz (ots)

Bereits am 25.07.2021 erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an der Uferkapelle in Vitt auf der Insel Rügen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum vom 24.07.2021, 22:00 Uhr bis zum 25.07.2021, 09:40 Uhr bemalten bisher Unbekannte die Außenfassade der Uferkapelle in Vitt mit insgesamt 26 weißen Herzen, die jeweils einen Durchmesser von etwa 50 bis 100 Zentimetern haben. Dadurch ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zum/ zu den Täter(n) machen können, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell