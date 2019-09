Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erhebliche Stauerscheinungen nach Verkehrsunfall auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots)

In den heutigen Mittagsstunden des 19.09.2019 ereignete sich auf der Bundesstraße 105 bei Ribnitz-Damgarten ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Bei der Kollision erlitten insgesamt zwei Menschen leichte Verletzungen. Die Ortsumgehung war nahe der Brücke zwischen den Ortsteilen Ribnitz und Damgarten für längere Zeit voll gesperrt, wodurch sich ein erheblicher Rückstau bildete.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Ford Transporters gegen 12:30 Uhr die B105 in Richtung Rostock. Etwa 300 Meter hinter der Brücke geriet der aus Stralsund stammende Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem 52-Jährigen in seinem VW Transporter zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. An ihren Fahrzeugen und einem weiteren Pkw, der durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt wurde, entstand hoher Sachschaden, der zurzeit auf über 25.000 Euro geschätzt wird. Beide Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Während des Zeitraums der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der beiden Transporter musste die Bundesstraße in dem Bereich teilweise voll gesperrt werden. Dadurch bildete sich Rückstau in beide Richtungen. Gegen 15:00 Uhr war die Fahrbahn beräumt und die Strecke wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell