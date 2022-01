Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei Rostock ermittelt nach Einbruch in Bäckerei

Rostock (ots)

Nachdem in der Nacht zum 25.01.2022 in eine Bäckereifiliale in Warnemünde eingebrochen wurde, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Der Einbruch in die Bäckerei wurde Dienstagfrüh gegen 04:00 Uhr von einer Mitarbeiterin der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in die Filiale verschafft. Bei dem Einbruch wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet.

Im Rahmen der Tatortarbeit konnten Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes verschiedene Spuren gesichern,die nun ausgewertet werden müssen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell