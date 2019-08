Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei sucht Geschädigten eines Unfalles in Herrnburg

Wismar (ots)

Bereits am Abend des 08. August meldete sich bei der Grevesmühlener Polizei der Zeuge eines Verkehrsunfalles, der sich am selben Tag in Herrnburg ereignet haben sollte.

Gegen 19:00 Uhr sei auf dem dortigen Aldi-Parkplatz ein Einkaufswagen gegen die Beifahrertür eines weißen VW, möglicherweise Polo, gerollt. Hierbei entstand an der Fahrzeugtür nach Angaben des Zeugen eine sichtbare Delle. Der Verursacher, der den Einkaufwagen zuvor losließ, um einem weggewehten Zettel zu folgen, habe sich den Schaden am Fahrzeug angesehen und anschließend die Unfallstelle verlassen. Eine Mitteilung am Fahrzeug des Geschädigten hinterließ der Verursacher nicht.

Die Kriminalpolizei in Grevesmühlen ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet die bzw. den Geschädigte/n sich bei der Polizei unter 03881/720-0 zu melden.

