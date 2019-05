Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Unter Alkohol über die Autobahn

Wismar (ots)

Gestern Abend erhielt das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf mehrere Hinweise, dass sich ein BMW in auffällig unsicherer Art und Weise auf der A 20 aus Richtung Rostock in Richtung Lübeck bewegen würde. Kurze Zeit später wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den besagten Pkw, der die Spur augenscheinlich nur mit Mühe halten konnte, aufmerksam. Die Beamten geleiteten den BMW auf den nahe gelegenen Parkplatz Mölenbarg Nord und führten eine Kontrolle durch. Dort stellten sie bei dem 53-jährigen Fahrer einen Atemalkohol in Höhe von 2,06 Promille fest. Eigenen Angaben zufolge habe sich der Mann nach zweitägigem Alkoholkonsum in Polen auf dem Heimweg befunden. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell