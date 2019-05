Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Wildunfallbilanz des vergangenen Wochenendes

Wismar (ots)

Am vergangenen Wochenende (Fr -So) verzeichnete die Polizei, verteilt über den gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg, insgesamt 27 Wildunfälle. Die Unfälle ereigneten sich überwiegend zur Nachtzeit bzw. in den frühen Morgenstunden. Dabei entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. In einem Fall zog sich ein 54-jähriger Radfahrer, der den Radweg der B 208 in Höhe Veelböken befuhr, leichte Verletzungen zu, als er mit einem Reh kollidierte und stürzte. Der Mann wurde vor Ort von einer RTW-Besatzung medizinisch erstvorsorgt. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Die aufnehmenden Beamten sicherten Haare an der Anstoßstelle seines Zweirades.

Die derzeit hohe Anzahl von Wildunfällen ist auf das saftige Grün, dass das Wild, wie in jedem Frühjahr, aus dem Wald auf Wiesen und an Straßenränder zieht, zurückzuführen.

Die Polizei rät: Nehmen Sie insbesondere dort, wo Schilder auf Wildwechsel hinweisen, den Fuß vom Gas. Die Reduzierung der Geschwindigkeit ist das entscheidende Moment der Wildunfallvermeidung.

