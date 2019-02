Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Einfamilienhaus

Slate / Parchim (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Slate eingedrungen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter zwischen 06 und 17 Uhr zunächst durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus und durchwühlten dort anschließend mehrere Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet werden müssen.

Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, sucht deshalb noch mögliche Tatzeugen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell