POL-LWL: Toter am Fahrradweg entdeckt

Lübesse (ots) - Neben einem Fahrradweg an der Landesstraße 072 bei Lübesse ist am Dienstagmorgen ein lebloser Fußgänger entdeckt worden. Nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen konnte ein Notarzt wenig später nur noch den Tod des 55-jährigen Mannes feststellen. Die Todesursache ist noch unklar, jedoch hat die Kriminalpolizei derzeit keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden. Ein Fahrradfahrer hatte den 55-jährigen Schweriner am Boden liegend entdeckt und die Rettungskräfte informiert.

