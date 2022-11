Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW auf der BAB 20 nach technischem Defekt

AVPR Altentreptow (LK MSE) (ots)

Am 31.10.2022, gegen 18.00 Uhr, kam es zwischen den Anschlussstellen Anklam und Jarmen, Richtungsfahrbahn Lübeck, zu einer Vollsperrung der BAB 20. Über die Rettungsleiststelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde bekannt, dass es auf der BAB 20 zu einem Brand eines PKW gekommen sein soll. Bei Eintreffen eines Funkstreifenwagens des AVPR Altentreptow waren die Freiwilligen Feuerwehren von Werder und Kölln bereits im Einsatz und hatten mit den Löscharbeiten begonnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem Defekt am Pkw, in dessen Folge das Fahrzeug in Brand geriet. Die Autobahn musste in Richtung Lübeck für die Dauer der Löscharbeiten vollgesperrt werden. Danach konnte der Fahrzeugverkehr auf einer Fahrspur am abgelöschten Fahrzeug vorbeigeleitet werden. Der Motor-und Fahrgastraum brannten durch das Feuer völlig aus. Personen wurden dabei nicht verletzt. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 24.000 Euro. Nach ca. 2 Stunden konnte die Autobahn für den Fahrzeugverkehr wieder uneingeschränkt freigegeben werden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

