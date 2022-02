POL-NB: Cannabispflanzen beschlagnahmt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am gestrigen Abend den 23.02.2022, um 19.00 Uhr durchsuchten Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz ein Wohnhaus in Mirow. In dem durchsuchten Gebäude wurden eine größere Menge geerntetes und getrocknetes Cannabis, sowie acht in Aufzucht befindliche Cannabispflanzen in einer sogenannten Indoor- Plantage gefunden und beschlagnahmt. Gegen den 37-jährigen deutschen Wohnungsinhaber wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

