Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Ribnitz-Damgarten, LK V-R

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 27.01.2021 gegen 21:34 Uhr kam es auf der Damgartener Chaussee in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Ein 59-jähriger Opel-Fahrer, welcher in Richtung Innenstadt unterwegs war, wollte in den Gartenweg nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah dieser ein aus Richtung Innenstadt kommendes Kleinkraftrad. Es kam zur Kollision, bei der der 16-jährige Fahrer und dessen 17-jähriger Sozius durch den Sturz schwer verletzt wurden. Durch die sofort hinzugezogenen Rettungskräfte wurden die Verletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in die Universitätsmedizin Rostock verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 7.000 Euro.

Im Auftrag Christian Lentzner Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell