POL-NB: Unbekannter Leichnam am Strand von Prerow festgestellt

Am 22.08.2020 gegen 08:35 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass im Wasser vor dem Weststrand in 18375 Prerow ein Leichnam treibt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeirevieres Barth, des Kriminaldauerdienstes Stralsund und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte der Leichnam im Wasser kurz vor dem Ufer festgestellt werden. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Leichnam aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Leichnam um eine weibliche Person handelt. Diese ist ca. 60 bis 70 Jahre alt, ca. 160 cm groß, von kräftiger Gestalt, hat rot gefärbte Haare und rot lackierte Zehnägel. Die Frau trug lediglich ein schwarzes Oberteil, welches man hinter dem Hals zusammen binden kann. Außerdem trug sie eine silberfarbene, drahtartige Halskette mit zwei Anhängern. Die Frau führte keine Dokumente bei sich, anhand derer sie hätte identifiziert werden können. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Unterstützung. Wo wird eine Person wie beschrieben vermisst? Wo wurden herrenlose Bekleidungsstücke und andere Sachen, die einer Frau zugeordnet werden können, am Strand zwischen Ahrenshoop und Prerow gefunden? Wer kann Angaben zu der aufgefundenen Frau machen? Hinweise nimmt die Polizei im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 03823167224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

