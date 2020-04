Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schornsteinbrand löst großen Feuerwehreinsatz in Klein Plasten (MSE) aus

Waren (Müritz) (ots)

In Klein Plasten kam es am 03.04.2020, 02.50 Uhr zum Brand eines Schornsteins in einem Einfamilienhaus. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Waren (Müritz), Groß Plasten, Möllenhagen und Groß Dratow mit 39 Kameraden alarmiert.. Der Schaden am Haus beträgt mindestens 10.000 EUR. Menschen wurden nicht verletzt . Die Polizei und ein anwesender sachverständiger Schornsteinfeger schließen eine Straftat aus. Die angrenzende Bundesstraße musste über mehrere Stunden gesperrt werden.

