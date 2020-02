Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Spaziergänger findet Erdlöcher mit Tierresten, LKA MSE - Lindetal

PR Friedland (ots)

Bereits am 22.02.2020 ging eine 30-jährige Frau aus Neubrandenburg spazieren und fand entlang eines Feldweges bei 17349 Ballin zwei Erdlöcher, in denen zahlreiche Tierreste entsorgt wurden. Bei den aufgefundenen Resten handelt es sich vermutlich um zwei Füchse,eine Katze und unzählbare Teile von Wildschweinen, wie Schwarten, Beine und Schädel. Wem die Tiere gehörten bzw. wer die Reste dort ablegte, ist derzeit noch unklar. Durch das Polizeirevier Friedland wurde zeitnah ein Veterinär eingeschaltet, der sich vor Ort den Fund ansah und Sofortmaßnahmen zur Beseitigung veranlasste. Der Verursacher muss nun, wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz, mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601 -300 224 entgegen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

