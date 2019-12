Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mopedfahrer stürzt und verletzte sich, LK MSE)

PR Friedland (ots)

Am 21.12.2019 gegen 13:30 Uhr kam es in 17094 Burg Stargard zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 15-jährige Fahrer eines Moped vom Typ Schwalbe befuhr die Dewitzer Chaussee in Richtung Zentrum Burg Stargard. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der Fahrer beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr in den Gegenverkehr, bis er schließlich auf dem linksseitigen Gehweg stürzte. In der Folge zog er sich eine Verletzung am linken Bein zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Am Moped entstand ein Sachschaden von 200,-EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

