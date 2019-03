Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Bauteilen an einem E-Motorboot im Hafen Balm

Usedom, LK VG

Heringsdorf (ots)

In der Zeit vom 18.03.2019 bis zum 30.03.2019 wurden von einem E - Sportboot im Hafen Balm, am Balmer See auf der Insel Usedom diverse Teile durch unbekannte Täter entwendet. Es wurde unter anderem ein Navigationssystem, die Akku - Blocks eine Steuereinrichtung und die Sitze ausgebaut. Der Stehlschaden wird auf etwa 14.000,-EUR geschätzt. Beim Diebstahl wurde an dem Boot weiterhin ein Sachschaden von ca. 3200,-EUR verursacht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienstliche Hinweise machen können, sich bitte im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 279 224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

